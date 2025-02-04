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Очередное громкое убийство в Москве

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 4.02.2025, 12:47
  • 2,476
Очередное громкое убийство в Москве
Армен Саркисян

Неспокойно в путинско-собяниновском городе.

В в подъезде пафосного ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы утром взорвали «руководителя» Федерации бокса «ДНР» и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Один из его охранников погиб на месте сам 46-летний Саркисян, скончался от полученных ран в больнице, не приходя в сознание. Кроме того, пострадали еще три человека – жительница дома и два охранника Саркисяна. Один из них, Сергей Шкрябатовский, как пишут СМИ, ранее работал в охране экс- президента Украины Януковича.

Взрывное устройство было заложено за диван в холле и приведено в действие, когда там появился Саркисян. При этом в дом можно попасть только по пропускам. Что, впрочем, не помешало несколько лет назад убийству там еще одного «авторитета» - в 2020 году киллер застрелил вора в законе Альберта Рыжего, когда тот занимался фитнесом в спортивном центре ЖК.

Армен Саркисян до начала конфликта на Донбассе в 2014 году тоже был более известен как криминальный авторитет Армен Горловский. Его обвиняли в создании отрядов «титушек», которые разгоняли участников майданов в Киеве, Донецке и Горловке. С 2015-го Саркисян занимался бизнесом в присоединенном РФ Крыму, а в 2022 году после начала «СВО» создал «АрБат», в который входят этнические армяне, воюющие против Украины на стороне РФ. Как писали газеты, бойцы этого формирования участвовали и в боях в Курской области.

СК возбудил уголовное дело. В случившемся, учитывая, что Саркисян с 2015 года находится в базе «Миротворец», традиционно ищут украинский след. Как уверяют в окружении Саркисяна, последние недели за ним следили.

Но среди версий убийства, кроме политической, есть и бытовая. Несколько месяцев назад случился дорожный конфликт дочери Саркисяна с бойцом ММА из Чечни Расулом Очаевым. Саркисян прислал на помощь дочке охранников, началась пальба, а в декабре Очаеву дали 3,5 года колонии за хулиганство с применением оружия.

Интересный город путинско-собянинская Москва. Особенно в последние годы, когда в дополнение к криминальным разборкам пришли те, что власти РФ характеризуют как «теракты», вроде убийств начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, заместителя генерального конструктора Московского опытного конструкторского бюро (МОКБ) «Марс» Михаила Шатского и т.д. и т.п.

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