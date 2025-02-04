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Экс-канцлер Германии Шредер попал в больницу

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  • 4.02.2025, 13:00
Экс-канцлер Германии Шредер попал в больницу
Герхард Шредер
Фото: AP

Его состояние ухудшилось после начала следствия по делу связанного с Nord Stream 2 AG фонда.

Бывший канцлер Германии, друг Путина Герхард Шредер лег на лечение в клинику, сообщает РБК.

У Шредера «типичный синдром выгорания с признаками глубокого истощения», говорится в заявлении представителя (цитата по Bild). Он добавил, что Шредер не может справиться с физическим и психологическим стрессом, после того как он стал свидетелем по делу немецкого фонда «Защита климата и окружающей среды MV», связанного с Nord Stream 2 AG.

Также у бывшего канцлера трудности с концентрацией внимания и проблемы со сном, говорится в заключении врача, которое опубликовало DPA. Доктор указал на «снижение эмоциональной устойчивости» у Шредера.

В апреле этого года Шредеру исполнится 81 год.

Шрёдер был канцлером ФРГ в 1998–2005 годах. После ухода с поста главы правительства он возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток». После начала российской спецоперации Шрёдер вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав совета директоров «Газпрома».

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