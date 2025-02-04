Экс-канцлер Германии Шредер попал в больницу

Экс-канцлер Германии Шредер попал в больницу1
- 4.02.2025, 13:00
Его состояние ухудшилось после начала следствия по делу связанного с Nord Stream 2 AG фонда.
Бывший канцлер Германии, друг Путина Герхард Шредер лег на лечение в клинику, сообщает РБК.
У Шредера «типичный синдром выгорания с признаками глубокого истощения», говорится в заявлении представителя (цитата по Bild). Он добавил, что Шредер не может справиться с физическим и психологическим стрессом, после того как он стал свидетелем по делу немецкого фонда «Защита климата и окружающей среды MV», связанного с Nord Stream 2 AG.
Также у бывшего канцлера трудности с концентрацией внимания и проблемы со сном, говорится в заключении врача, которое опубликовало DPA. Доктор указал на «снижение эмоциональной устойчивости» у Шредера.
В апреле этого года Шредеру исполнится 81 год.
Шрёдер был канцлером ФРГ в 1998–2005 годах. После ухода с поста главы правительства он возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток». После начала российской спецоперации Шрёдер вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав совета директоров «Газпрома».