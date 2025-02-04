Беларусь за год в четыре раза уменьшила контрабанду сигарет в Польшу 4.02.2025, 12:59

На границе усилились проверки.

В 2024-ом году польские пограничники обнаружили на границе с Беларусью вдвое меньше контрабандных товаров, чем в 2023 году. В общей сложности им удалось остановить нелегальный ввоз и вывоз продукции на сумму 15,5 млн злотых, сообщает ведомство.

Больше всего сократился контрабандный ввоз сигарет. Сумма выявленной контрабанды уменьшилась почти в четыре раза — с 24,5 млн злотых в 2023-м до 6,3 млн злотых в 2024-м. На 35% снизился стоимостной объем выявленного контрабандного табака — с 38,2 тыс. злотых до 25 тыс.

Более чем в четыре раза уменьшилась и контрабанда алкоголя — с 10,1 тысячи злотых до 2,5 тысячи.

Зато выросла контрабанда автомобилей из Польши в Беларусь. За прошлый год на границе было задержано 46 транспортных средств, а в 2023 году их было только 44. Выросла и общая стоимость автомобильной контрабанды — с 5,4 млн злотых до 8,8 млн.

Как правило, это машины, угнанные в странах ЕС, часто — с перебитыми VIN-номерами и поддельными документами.

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