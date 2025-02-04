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В Минске появилась вакансия с зарплатой больше $6 тысяч

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  • 4.02.2025, 13:24
  • 4,154
В Минске появилась вакансия с зарплатой больше $6 тысяч

Что за компания ее предлагает?

В общереспубликанском банке вакансий недавно появилось сразу несколько вакансий с зарплатой свыше 20 тыс. рублей. Office Life узнал, какие специалисты нужны и что за компания их набирает.

Заработную плату в районе 20 тыс. рублей обещают инженерам-программистам и программистам. Вакансии разместила компания ООО «ФлексиТеч».

Также компании нужны тестировщики, системные аналитики и руководитель проекта. Всего в компании было заявлено 22 вакансии. Например, тестировщику готовы платить от 13 660 до 15 360 рублей, руководителю проекта — от 14 340 до 22 190 рублей.

Что известно об этом нанимателе? Это российская IT-компания. Она оказывает широкий спектр услуг — от разработки программного обеспечения до консалтинга и автоматизации, а также занимается разработкой сайтов (от лаконичных визиток до многофункциональных интернет-магазинов) и мобильных приложений.

В Беларуси о компании известно немного, юрлицо было зарегистрировано в сентябре 2024 года. Вид деятельности указан как «консультационные услуги в области компьютерных технологий».

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