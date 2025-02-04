Лукашенко угрожает правительству Головченко 14 4.02.2025, 13:40

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Диктатор обратился к генпрокурору Шведу.

Лукашенко начал угрожать правительству премьера Романа Головченко. Диктатору не понравился вывод иностранными инвесторами дивидендов за границу.

«Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально?», — обратился Лукашенко к генпрокурору Андрею Шведу.

«В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты», — заявил он.

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