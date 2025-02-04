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Силы беспилотных систем Украины показали уничтожение российского ЗРК

  • 4.02.2025, 13:48
  • 1,286
Силы беспилотных систем Украины показали уничтожение российского ЗРК

«Оса» предназначена для защиты от дронов.

Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса». Это комплекс предназначен для защиты от дронов.

Как сообщают Силы беспилотных систем Украины в Telegram:

«Но на этот раз она сама оказалась под ударом - операторы 413 батальона «Рейд» уничтожили цель с безупречной точностью».

Зентино-ракетный комплекс «Оса» (9К33\SA-8 Gecko) - мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов российской армии от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.

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