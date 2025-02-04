Политолог: Тарифные войны могут ударить по режиму Лукашенко 2 4.02.2025, 13:56

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Фото: AFP

Диктатор привязал Беларусь к российскому кораблю.

Накануне «выборов» Лукашенко говорил о «непростом 2025 годе».

«Этот год будет сложным еще и потому, что у наших друзей и соседей, с которыми мы торгуем, ситуация непростая. Вы это видите», — сказал диктатор.

О каких проблемах он мог говорить? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Надо понимать, что основным торговым партнером режима сейчас, в условиях частичной изоляции, является Россия. Если раньше ее доля во внешнеторговом обороте составляла от 30 до 50%, то сейчас она приблизилась к 70%. Естественно, все производимое в России очень быстро отражается на белорусской экономике. Самый простой показатель — это курсы российского и белорусского рубля, которые фактически привязаны друг к другу. Далеко ходить не надо: как только падает российский рубль, изменения сразу же видны и в обменниках Беларуси.

Российская экономика уже несколько лет функционирует не просто в условиях внешних санкций, к которым, в принципе, с определенными потерями можно адаптироваться, но, что самое главное, в условиях военного времени. Достаточно значительная часть экономики, до 30%, так или иначе работает на войну. То есть на бумаге ВВП может расти, потому что создаются какие-то продукты, но эти продукты не используются в нормальной жизни страны. Это то, что стреляет, убивает и, соответственно, быстро списывается. Оборонная промышленность в условиях войны не может быть локомотивом, наоборот, она так или иначе истощает внутренние ресурсы страны.

С учетом завязки белорусской экономики на российскую, все, что негативно влияет на экономику РФ, также отразится на экономике Беларуси. Самое забавное в этой ситуации, что по российской экономике может ударить мир или какое-то перемирие с Украиной, и, соответственно, это рикошетом ударит и по белорусской экономике. Некоторые предприятия Беларуси сейчас живут даже лучше, чем в 2020-м году, если речь идет о промышленных предприятиях на военных заказах из России. В этом случае потребность в их услугах, товарах и ресурсах отпадет.

При этом рынок гражданской продукции в России для белорусских предприятий медленно, но верно сужается. Соответственно, Лукашенко все это прекрасно понимает и, наверное, на редкость называет вещи своими именами. Год будет непростым в результате долговременных и целенаправленных действий самого Лукашенко, который привязал Беларусь к российскому кораблю.

— Мир входит в эпоху тарифных войн. Как они могут зацепить режим Лукашенко?

— Да, они могут затронуть режим Лукашенко, хотя он и не является целью этих тарифных войн. Самый простой и непосредственный удар может произойти, если США решат ввести пошлины или ограничения на торговлю с Россией, такие же, условно говоря, всеобъемлющие, как они грозятся ввести с Канадой и Мексикой, но там пока есть отсрочка.

Аналогичным образом это ударит и по белорусской внешней торговле. Я бы даже сказал, что введение всеобъемлющих таможенных пошлин на экспорт как из России, так и из Беларуси, будет гораздо более сильным ударом по экономикам обеих стран, чем введение каких-то не очень системных ограничений на экспорт и импорт. Потому что такие ограничения, как запрет на поставки определенных видов продукции, проще обходить, чем глобальный повышенный таможенный тариф.

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