Самый дорогой мотоцикл всех времен ушел с молотка по цене более миллиона долларов 1 4.02.2025, 14:16

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Cyclone V-Twin был самым быстрым мотоциклом начала ХХ века.

Винтажный мотоцикл Cyclone V-Twin 1915 года продали на аукционе Mecum в Лас-Вегасе за 1 320 000 долларов. Теперь это самый дорогой мотоцикл всех времен и народов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Старинные мотоциклы начала ХХ века обычно очень дорогие, ведь до наших дней их сохранилось немного. Однако байки Cyclone являются раритетом даже на фоне других моделей этого времени.

Американская компания Cyclone существовала всего три года (1913-1916) и выпускала продукцию очень небольшими сериями. На данный момент известно лишь о 14 сохранившихся мотоциклах всех моделей.

Для своего времени байки Cyclone были инновационными и очень быстрыми. Модель V-Twin оснащена литровым двигателем V2 мощностью 45 л. с. и способна развить скорость более 160 км/ч. Вместе с тем, у мотоцикла очень узкие шины, а тормоза есть только на заднем колесе.

Конкретно этот мотоцикл Cyclone V-Twin 1915 года прошел серьезную реставрацию, которая длилась три года, и теперь выглядит как новый.

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