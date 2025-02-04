Украинские Су-27 получили новую управляемую авиабомбу 1 4.02.2025, 14:25

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Ее вес — 454 килограмма.

Украинские Су-27 начали использовать 1000-фунтовые (454 кг) бомбы Mark 83, которые адаптировали под комплект планирования и коррекции JDAM-ER. Об этом сообщает The Aviationist.

На видео, которое опубликовала 39 бригада тактической авиации можно видеть, как украинский Су-27 сбрасывает пару высокоточных планирующих авиабомб на позиции россиян.

The Ukrainian Air Force just released what appears to be the first footage of a Ukrainian Su-27 Flanker dropping 1000lb JDAM-ER glide bombs on a Russian position.



The Mk83-based JDAMs in this video carry roughly double the explosive mass of previously seen JDAMs. pic.twitter.com/Z64pIWxoPc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 31, 2025

Наиболее интересно то, что до этого было известно лишь о существовании вариантов комплектов JDAM-ER для 500-фунтовых и 2000-фунтовых авиабомб. Они получили названия GBU-62 и GBU-64, соответственно.

Американцы не упоминали о готовом варианте комплекта JDAM-ER для бомб весом 1000 фунтов. Специалисты предполагают, что его могли создать специально для нужд ВСУ.

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