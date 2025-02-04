Белорусские онкологи рассказали, как распознать рак у детей

Белорусские онкологи рассказали, как распознать рак у детей3
- 4.02.2025, 14:28
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Для всех онкологических заболеваний присущ комплекс типичных симптомов.
Родители должны внимательно следить за изменениями в поведении и состоянии ребенка, помнить о риске развития онкологических заболеваний и знать первые тревожные симптомы. Об этом рассказали в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии.
Для всех онкологических заболеваний присущ комплекс типичных симптомов, который позволяет диагностировать рак:
- ухудшение общего состояния, бледность кожи, симптомы интоксикации;
- снижение веса, потеря аппетита;
- капризность и плаксивость;
- быстрая беспричинная утомляемость;
- неконтролируемый подъем температуры тела.
Среди детей на первом месте по частоте онкологических заболеваний лейкозы, на втором – опухоли центральной нервной системы, на третьем – лимфомы.
При своевременной диагностике и рациональном лечении шансы на выздоровление значительно повышаются. На нулевой стадии прогноз выживаемости 100% при адекватном лечении, на первой стадии 95%.