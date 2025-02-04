Белорусские онкологи рассказали, как распознать рак у детей 3 4.02.2025, 14:28

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Для всех онкологических заболеваний присущ комплекс типичных симптомов.

Родители должны внимательно следить за изменениями в поведении и состоянии ребенка, помнить о риске развития онкологических заболеваний и знать первые тревожные симптомы. Об этом рассказали в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Для всех онкологических заболеваний присущ комплекс типичных симптомов, который позволяет диагностировать рак:

- ухудшение общего состояния, бледность кожи, симптомы интоксикации;

- снижение веса, потеря аппетита;

- капризность и плаксивость;

- быстрая беспричинная утомляемость;

- неконтролируемый подъем температуры тела.

Среди детей на первом месте по частоте онкологических заболеваний лейкозы, на втором – опухоли центральной нервной системы, на третьем – лимфомы.

При своевременной диагностике и рациональном лечении шансы на выздоровление значительно повышаются. На нулевой стадии прогноз выживаемости 100% при адекватном лечении, на первой стадии 95%.

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