ВСУ отбили атаку на Покровском направлении, уничтожив российскую бронетехнику и пехоту
- 4.02.2025, 14:38
Враг попытался прорвать оборону.
Украинские военные отбили вражеский штурм на Покровском направлении. Там была уничтожена техника врага и самих россиян.
Об этом сообщает ОСУВ «Хортица».
На Покровском направлении враг попытался прорвать оборону, бросив в бой танк, два БМП с пехотой. Однако благодаря слаженной работе украинских воинов это наступление превратилось в их поражение.
В частности, пилоты беспилотников бригады «Червона Калина» вместе с побратимами из бригады морской пехоты отработали с беспилотников по вражеской технике, лишив оккупантов шансов прорваться.
«Четкая координация, быстрое принятие решений и точные удары - и еще одна атака россиян захлебнулась в украинской земле», - сказано в сообщении.
Отметим, что последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.