ВСУ отбили атаку на Покровском направлении, уничтожив российскую бронетехнику и пехоту 4.02.2025, 14:38

Враг попытался прорвать оборону.

Украинские военные отбили вражеский штурм на Покровском направлении. Там была уничтожена техника врага и самих россиян.

Об этом сообщает ОСУВ «Хортица».

На Покровском направлении враг попытался прорвать оборону, бросив в бой танк, два БМП с пехотой. Однако благодаря слаженной работе украинских воинов это наступление превратилось в их поражение.

В частности, пилоты беспилотников бригады «Червона Калина» вместе с побратимами из бригады морской пехоты отработали с беспилотников по вражеской технике, лишив оккупантов шансов прорваться.

«Четкая координация, быстрое принятие решений и точные удары - и еще одна атака россиян захлебнулась в украинской земле», - сказано в сообщении.

Отметим, что последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

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