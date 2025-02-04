ИИХФ оставила хоккейные сборные Беларуси и России в международном «бане»
- 4.02.2025, 14:53
Они не будут участвовать в ЧМ.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) не разрешила сборным Беларуси и России участвовать в чемпионате мира 2026 года. Россияне уже заявили, что будут оспаривать это решение.
Также ИИХФ сообщила, что российская команда пропустит и чемпионат мира 2025 года. Это решение было принято во время заседания Совета ИИХФ в Лозанне.
Хоккейные сборные Беларуси и России были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года. Санкции были введены в связи с широкомасштабным российским нападением на Украину, который поддержал режим Лукашенко.
Чемпионат мира 2025 года примут Швеция и Дания, а 2026 года — Швейцария.