ИИХФ оставила хоккейные сборные Беларуси и России в международном «бане» 4.02.2025, 14:53

Они не будут участвовать в ЧМ.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не разрешила сборным Беларуси и России участвовать в чемпионате мира 2026 года. Россияне уже заявили, что будут оспаривать это решение.

Также ИИХФ сообщила, что российская команда пропустит и чемпионат мира 2025 года. Это решение было принято во время заседания Совета ИИХФ в Лозанне.

Хоккейные сборные Беларуси и России были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года. Санкции были введены в связи с широкомасштабным российским нападением на Украину, который поддержал режим Лукашенко.

Чемпионат мира 2025 года примут Швеция и Дания, а 2026 года — Швейцария.

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