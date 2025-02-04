Дональд Трамп разбудил Европу Валерий Чалый

4.02.2025, 14:51

Но дальше не нужно заострять.

Угроза торговой войны между США и странами ЕС – это очень несвоевременно и вряд ли усилит безопасность в Европе. Нам нужно трансатлантическое единство!

Уверен: все это со стороны администрации Дональда Трампа преследует краткосрочные цели – установить лучший торговый баланс, а не долгосрочную стратегию. Очевидно: взаимодействие США – ЕС – дорога с двусторонним движением. Европейскому союзу есть чем ответить! Все в конце концов образуется. Но отвлекает сейчас это все от вопросов совместного противодействия российским агрессивным намерениям изрядно.

Мы все это уже видели в 2017 году: побурлит и успокоится.

Лишь бы фокус внимания не сместился с вопросов безопасности в целом и российской войны против Украины в частности.

Дональд Трамп разбудил Европу – это хорошо. Но дальше уже не нужно заострять. Горшочек, не вари!

Валерий Чалый, («Фейсбук» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CTq8HmbzYJeBdkvGgKT3vRvUTkeK6qh6XNwmPk5JoDLcj29rkWs9PCQhsnGxKQUnl&id=100003056659575&rdid=6HrkV6dsMh9qJils&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1EpEe2YXAE%2F)

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