Дональд Трамп разбудил Европу
- Валерий Чалый
- 4.02.2025, 14:51
Но дальше не нужно заострять.
Угроза торговой войны между США и странами ЕС – это очень несвоевременно и вряд ли усилит безопасность в Европе. Нам нужно трансатлантическое единство!
Уверен: все это со стороны администрации Дональда Трампа преследует краткосрочные цели – установить лучший торговый баланс, а не долгосрочную стратегию. Очевидно: взаимодействие США – ЕС – дорога с двусторонним движением. Европейскому союзу есть чем ответить! Все в конце концов образуется. Но отвлекает сейчас это все от вопросов совместного противодействия российским агрессивным намерениям изрядно.
Мы все это уже видели в 2017 году: побурлит и успокоится.
Лишь бы фокус внимания не сместился с вопросов безопасности в целом и российской войны против Украины в частности.
Дональд Трамп разбудил Европу – это хорошо. Но дальше уже не нужно заострять. Горшочек, не вари!
Валерий Чалый, («Фейсбук» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CTq8HmbzYJeBdkvGgKT3vRvUTkeK6qh6XNwmPk5JoDLcj29rkWs9PCQhsnGxKQUnl&id=100003056659575&rdid=6HrkV6dsMh9qJils&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1EpEe2YXAE%2F)