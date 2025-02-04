«Как в фильме о Второй мировой войне» 4.02.2025, 14:57

Украинский командир рассказал о тактике солдат КНДР.

Украинский командир, командир резервной группы 4-й роты 33-го десантно-штурмового полка Игорь «Сахара» Коновал рассказал, что в бою военные КНДР атаковали его подразделение в стиле, похожем на сцены из фильмов о Второй мировой войне. Об этом он сообщил Business Insider.

По его словам, северокорейские солдаты, которые прибыли воевать на стороне России, не имели должной подготовки для участия в боевых действиях и использовались россиянами как «пушечное мясо».

Коновал отметил, что их действия на поле боя часто выглядели хаотичными и напоминали боевые тактики прошлых войн.

Осенью прошлого года около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи были направлены в Курскую область России для поддержки российских сил в попытках вернуть территории, утраченные после украинского контрнаступления в августе.

В начале января «Сахара» участвовал в операции по захвату поселка Махновка в Курской области, чтобы закрепить ключевые позиции до прибытия подкрепления. Во время боя украинские военные заметили северокорейских солдат, которые беспорядочно бегали между зданиями, подвергаясь артиллерийским ударам.

«В бою они просто бросались вперед от линии деревьев, как в фильме о Второй мировой войне», - отметил он.

Командир предположил, что либо им не хватало командования, либо они не знали, как действовать в этой ситуации. Украинские бойцы из соседнего подразделения также были удивлены таким поведением противника.

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