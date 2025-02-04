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РосСМИ: Главаря террористов в Москве подорвал смертник

  • 4.02.2025, 15:13
  • 8,840
РосСМИ: Главаря террористов в Москве подорвал смертник
Армен Саркисян

На его теле было закреплено взрывное устройство.

️Подрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве мог совершить смертник, передают «РИА Новости», RT и «РЕН ТВ» со ссылкой на источники. По сведениям телеканалов, на его теле было закреплено взрывное устройство.

Инцидент произошел утром 3 февраля. При взрыве также погиб 46-летний «руководитель» федерации бокса «руководитель» «ДНР» и создатель террористического батальона «Арбат», близкий к беглому президенту Украины Виктору Януковичу криминальный авторитет Армен Саркисян.

Ранее росСМИ писали, что Армен Саркисян участвовал в перестрелке с чеченским бойцом MMA Расулом Очаевым. Стрельба произошла 14 февраля 2024 года, тогда пострадало три человека, сообщал Mash.

Год назад у отеля «Золотое кольцо» в центре Москвы произошла автоавария с участием дочери Армена Саркисяна. Журналисты заявляли, что после аварии девушка позвала на помощь отца, который приехал с вооруженными охранниками.

Утверждалось, что двое мужчин из машины, которая попала в ДТП с участием дочери главы федерации бокса «ДНР», стреляли в оппонентов из травматического пистолета. Тогда пострадали трое мужчин — чеченский спортсмен Расул Очаев и двое телохранителей Саркисяна.

По факту стрельбы у «Золотого кольца» возбуждали уголовное дело.

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