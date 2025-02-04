Глава МИД Литвы: Давление на Лукашенко нужно усиливать 3 4.02.2025, 15:17

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Кястутис Будрис

Место Беларуси — в Европе.

Беларусь может стать частью Европы после освобождения от влияния диктатора Александра Лукашенко и России, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на Форуме Костюшко в польском Гданьске, пишет Delfi.

«Место Беларуси в Европе, но, чтобы вернуться на европейский путь, страна должна освободиться как от объятий диктатора Лукашенко, так и от российского влияния. Мы должны помочь демократическим силам Беларуси на этом пути, потому что демократическая Беларусь важна для безопасности как Литвы, так и всего региона», — сказал Будрис.

В ходе мероприятия министр также отметил, что важно продолжать поддерживать демократические силы Беларуси, способствовать сохранению белорусского языка и культуры, усиливать давление на режим Лукашенко и способствовать более тесным связям демократической Беларуси с Европой.

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