В Германии задержали водителя из Беларуси 6 4.02.2025, 15:24

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В его крови обнаружили 3,2 промилле алкоголя.

В немецкой земле Саксония полицейские остановили микроавтобус Renault с очень пьяным 32-летним белорусом за рулем, ссылкой на местную полицию сообщает издание «Беларусь и мир».

Автомобиль проверили в воскресенье, 2 февраля, около 13.55 на автобане А4 в районе города Криммичау. Он двигался в сторону Эрфурта.

Предварительный тест показал наличие 3,2 промилле алкоголя. Дальнейшее движение полицейские запретили, права у белоруса изъяли, а его самого отправили на анализ крови.

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