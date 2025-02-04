Можно ли вернуться в декрет, досрочно выйдя на работу?1
- 4.02.2025, 15:43
В Минтруда объяснили.
У родителей может возникнуть необходимость выйти из декрета на работу раньше положенных 3 лет. Но можно ли потом в него вернуться? В Минтруда рассказали про такую ситуацию.
Если кратко: да, в декрет можно вернуться. Выплаты будут зависеть от объема ставки родителя.
— Любой человек, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, может выйти из него и затем снова его оформить, — поясняют в Министерстве труда и соцзащиты.
При этом пособие сохранится:
- полностью — при выходе на не больше чем 0,5 ставки;
- в размере 50% — если работа на полную ставку.
— При повторном оформлении отпуска выплата пособия продолжится в полном размере, — добавляют в ведомстве.