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Можно ли вернуться в декрет, досрочно выйдя на работу?

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  • 4.02.2025, 15:43
Можно ли вернуться в декрет, досрочно выйдя на работу?

В Минтруда объяснили.

У родителей может возникнуть необходимость выйти из декрета на работу раньше положенных 3 лет. Но можно ли потом в него вернуться? В Минтруда рассказали про такую ситуацию.

Если кратко: да, в декрет можно вернуться. Выплаты будут зависеть от объема ставки родителя.

— Любой человек, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, может выйти из него и затем снова его оформить, — поясняют в Министерстве труда и соцзащиты.

При этом пособие сохранится:

- полностью — при выходе на не больше чем 0,5 ставки;

- в размере 50% — если работа на полную ставку.

— При повторном оформлении отпуска выплата пособия продолжится в полном размере, — добавляют в ведомстве.

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