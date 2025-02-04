Налоговики пришли с вопросами к «внучке» «Беларуськалия» 1 4.02.2025, 15:51

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Фото: DELFI

В итоге прошлый год сложился для компании не самым лучшим образом.

У «Европейского аграрного агентства» — поставщика сельхозпродукции известных мировых брендов — сильно просели доходы. Это следует из данных, опубликованных на Едином портале финансового рынка, отмечает «Зеркало».

Ранее компания столкнулась с финансовыми трудностями, которые привели к распродаже части имущества.

Как сработала организация

В 2024 году выручка (сумма от продажи товаров или услуг) «Европейского аграрного агентства» (ЕАА) резко сократилась — до 5,5 млн рублей. Для сравнения: в 2023-м она была 29,7 млн рублей. Убыток (когда затраты превышают выручку) от реализации продукции за прошлый год увеличился до 3,7 млн рублей (в 2023-м — 2,95 млн).

Но за счет продажи активов на 7,6 млн рублей, курсовых разниц (возникают при пересчете стоимости активов и обязательств в валюте в рубли) и других операций компания все же смогла выйти в плюс и показала чистую прибыль в 117 тыс. рублей. Для сравнения: в 2023-м она имела чистый убыток на 2,2 млн рублей.

Что это за организация

ЕАА — это белoрусско-эстонская организация, официальный поставщик сельхозпродукции известных мировых брендов.

В 2024 году 45% акций, которыми владеет «Беларускалий-Агро», пытались продать новым владельцам. Однако после этого в Едином госрегистре сведений о юрлицах и ИП не было записей о смене владельцев.

Основной владелец ЕАА — эстонская компания European Agricultural Agency, которая принадлежит белoрусам Александру Богаченко (74%) и Сергею Куприяновичу (26%).

Само же агентство столкнулось с финансовыми проблемами. Оно не смогло расплатиться с инвесторами по облигациям. Об этом в мае и декабре прошлого года сообщал Минфин.

В декабре 2024 года в компании ЕАА заявили, что у нее арестованы счета, а все деньги, что на них поступают, списывают за долги по налогам. «Налоговым органом приостановлены все расходные операции по счетам плательщика налогов», — сообщали в фирме.

Фирма столкнулась с распродажей имущества и недвижимости, что, вероятно, было также связано с накопившимися долгами.

Также в 2024-м стало известно о банкротстве связанной с ЕАА компании-застройщика — «Европейского аграрного агентства-спецстрой».

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