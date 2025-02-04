Ученые: Потенциально обитаемые планеты существуют в неожиданном месте 4.02.2025, 16:07

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Опубликованы результаты нового исследования.

Когда астрономы открыли новые планеты за пределами Солнечной системы, то они были очень удивлены, когда обнаружили, что они вращаются также вокруг звезд белых карликов.

Их иногда называют мертвыми звездами, ведь это остатки звезд похожих на Солнце, которые достигли конца своей жизни и после стадии красных гигантов превратились в небольшие плотные объекты размером примерно с Землю.

Учитывая то, что планет, которые вращаются вокруг белых карликов, известные ученым, лишены атмосферы, считалось, что это безжизненные миры. Поэтому поиски потенциально обитаемых планет направлены на исследование окрестностей обычных звезд.

Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что возле небольшого количества белых карликов все же существуют планеты, которые способны поддерживать жизнь, пишет Universe Today (перевод - «Фокус»).

Наблюдения за белыми карликами позволили выяснить, что некоторые планеты, которые вращаются вокруг этих звезд все же могут иметь атмосферу. Возможно, эти планеты находились далеко от звезды, которая в конце жизни раздулась до красного гиганта, а потому ее атмосфера не пострадала.

Прошлые исследования показали у небольшого процента планет, которые вращаются вокруг белых карликов, атмосфера сохраняется. Также уже известно, что такие планеты могут мигрировать ближе к белым карликам, чтобы попасть в их зону обитаемости. Это участок космоса, где условия позволяют существовать на поверхности планеты ключевому компоненту для жизни – воде в жидком виде.

Но есть еще одна проблема. В ядрах белых карликов не происходит термоядерный синтез, а значит эти звезды не могут создавать тепло в течение миллиардов лет, а вместо этого постепенно остывают. Это значит, что с течением времени зона обитаемости белого карлика уменьшается в размерах.

Таким образом любая планета в зоне обитаемости оказывается за ее пределами и превращается в холодный мир. Значит такие планеты не могут быть потенциально обитаемыми. Но авторы исследования считают иначе, по крайней мере, если речь идет о некоторых белых карликах.

Как показывает моделирование, примерно около 6% белых карликов замедляют скорость своего охлаждения. Хотя в ядре белого карлика не происходит термоядерный синтез, все еще происходят такие процессы, как радиоактивный распад и другие ядерные взаимодействия. По мере того, как изотопы, богатые нейтронами, перемещаются, внутренняя часть белого карлика смещается и высвобождается большое количество гравитационной энергии. Это продолжает нагревать звезду, что позволяет ей генерировать тепло.

Ученые обнаружили, что некоторые белые карлики могут приостановить процесс своего охлаждения на 10 млрд лет. Это значит, что зона обитаемости звезды будет стабильной все это время.

10 млрд лет – это примерно период жизни нашего Солнца, которому осталось жить еще примерно 5,5 млрд лет, после чего оно превратится сначала в красного гиганта, а затем в белого карлика.

Ученые считают, что такого количества времени достаточно, чтобы на планете, которая вращается вокруг белого карлика могла появиться и эволюционировать жизнь. Таким образом потенциально обитаемые планеты нужно искать также и возле белых карликов, которое приостановили процесс своего охлаждения, говорят авторы исследования.

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