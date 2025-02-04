Тактика Трампа принесла успех? 1 4.02.2025, 16:13

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Олег Белоколос

Сможет ли президент США разговаривать на языке ультиматумов с Россией.

Торговые пошлины в отношении Мексики и Канады, которые собирался наложить Дональд Трамп, отложены. Обе страны согласились на условия нового президента США.

Тактика Трампа принесла успех? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Здесь результат говорит сам за себя. Если исходить с точки зрения достигнутых результатов, то, наверное, такая напористая тактика не во всех, но во многих случаях имеет успех. Надо исходить из реальных данных, которые существуют. Давайте начнем с Канады. Она в торгово-экономическом, инвестиционно-финансовом плане существенно зависит от Соединенных Штатов.

Точно не скажу, какая актуальная статистика, но не думаю, что она сильно поменялась с тех времен, когда я работал в посольстве Украины в этой стране. Тогда Канада экспортировала в Соединенные Штаты где-то в районе 70% своего экспорта, такое же количество импорта получала из США. Можете себе представить, насколько канадская экономика зависит от американского рынка.

Очевидно, те моменты, которые Трамп обозначал в своих заявлениях о допуске американских банков, о каких-то торгово-экономических вопросах, это все еще будет обсуждаться. Так что здесь будем наблюдать за развитием ситуации.

С Мексикой все еще очевиднее. Все прекрасно понимают, что для Мексики Соединенные Штаты — это и рынок экспорта, и рынок импорта, также надо учитывать огромное количество мексиканцев, которые живут в Мексике, но работают в Соединенных Штатах. Речь идет о миллиардах долларов.

Здесь Трамп просто использовал свой вопрос допуска-недопуска на американский рынок как рычаг влияния в отношениях со своими ближайшими соседями. Насколько такая тактика будет успешной, давайте посмотрим через месяц, на какие выйдут соглашения и выйдут ли на них вообще.

Пока можно сказать, что такая наступательная переговорная тактика принесла успех, в том числе и относительно Панамы. В Вашингтоне выражали недовольство слишком большим влиянием Китая в районе Панамского канала, и очевидно, этот вопрос обсуждался тоже. Позиции Соединенных Штатов в этом регионе очень сильны, панамская экономика, видимо, тоже очень сильно зависит от США.

По Колумбии недавно также был пример, оказалось, что несколько миллиардов долларов страна зарабатывает только на экспорте цветов в Соединенные Штаты. Если там какие-то возникнут проблемы, миллиардный экспорт рухнет, и это будет жесточайший удар по экономике, финансам и социальной стабильности в Колумбии.

Поэтому здесь Трамп, возможно, действует так напористо, это иногда со стороны выглядит грубовато, но, откровенно говоря, все большие рынки, все большие страны используют рычаг допуска на свой рынок как переговорный инструмент, инструмент влияния. Не секрет, что так действовала Россия в плане допуска или недопуска к своим нефтегазовым ресурсам, успешно манипулируя западными (в том числе и американскими) компаниями.

— Подействуют ли подобная агрессивная тактика ведения переговоров на Путина?

— Надо понимать, что Россия и та же Мексика — это разные вещи, для Путина вопросы экономики сегодня не на первом плане. Очевидно, что у Соединенных Штатов есть какие-то варианты воздействия на Россию, например — ужесточение санкций и дальнейшая изоляция РФ от мирового рынка. Эти сигналы уже прозвучали, но пока Вашингтон не выдвигал жестких требований Кремлю — лишь делал заявления. Сейчас в Вашингтоне еще прорабатывают аргументы и механизмы, к которым в Москве должны будут прислушаться.

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