Минчанин рассказал, сколько нужно денег, чтобы начать работать в такси 4.02.2025, 16:24

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Сумма впечатляет.

В TikTok почти на полмиллиона просмотров завирусилось видео пользователя под ником Tax4Soul. В нем он подробно рассказал, сколько нужно потратить денег в Минске для старта в такси, если у вас уже есть собственный автомобиль. Внимание на ролик обратил CityDog.

По словам минчанина, первый шаг — это техосмотр. Если машине больше пяти лет, его нужно проходить каждые полгода, если младше — раз в год. Цена — 40 рублей.

После этого нужно обязательно купить магниты с символикой такси (около 200 рублей), шашку на крышу (35 рублей) и двусторонний видеорегистратор (250 рублей), к которому понадобятся две флешки (по 75 рублей каждая). Также понадобится и бейдж (около 20 рублей), где будут указаны все данные водителя.

«Можно купить шашку на Wildberries или Ozon, но читайте отзывы! Некоторые улетают на соседнюю машину при первом же порыве ветра», — предупреждает водитель.

Также белорус напомнил и про страховку. По словам минчанина, «полис типа A6 для таксистов стоит около 150 евро, а без этой страховки при ДТП страховая может вам отказать в выплате».

Однако помимо автомобиля, подготовку должен пройти и сам водитель. Блогер в видео назвал эти документы и их приблизительную стоимость:

- Медицинская справка с правом найма — 65 рублей.

- «Корочка» таксиста — 50 рублей.

- Курсы повышения квалификации (если стаж вождения менее 3 лет) — 500 рублей.

«После этого идем в реестр пассажирских перевозок. Одна базовая величина за внесение водителя, две — за автомобиль. И только после этого можно начинать работать», — объясняет таксист.

Но есть и дополнительные расходы

Чтобы брать пассажиров не только по безналичной оплате, но и за наличные, нужен таксометр. «Не думайте, что вам его поставит парк, — готовьте минимум 700 рублей. А если не повезет — еще плюс 50−100 за установку», — говорит водитель в своем видео.

А если хочется защитить свою машину, то придется оформлять КАСКО (этот вид страхования покрывает убытки, которые могут возникнуть из-за ДТП, угона, природных катаклизмов и других непредвиденных ситуаций). «На мой автомобиль выходит 2500 рублей в год. Да, недешево. Но зато можно не переживать», — делится он.

Но и это не конец расходов. «Если вы думаете, что дальше только заработок, — напоминаю про комиссии. „Яндекс“ забирает 23%, парк — 17%. Итого 40% с каждого заказа!» — уточняет автор видео.

В конце видео он решил выделить три категории водителей такси:

«Трудяга» — минимальный набор: документы, страховка и работа только по безналу (около 1966 рублей).

«Успешный» — все то же самое, но с таксометром, что позволяет брать пассажиров за наличные (около 2789 рублей).

«Свой бизнес» — полный комплект с КАСКО. В таком случае таксовать можно «для души» (около 5289 рублей).

Видео минчанина всего за сутки набрало более 498 тысяч просмотров. В комментариях под видео некоторые пользователи согласились с расчетами блогера, но напомнили, что в них не учтены налоги, топливо и ремонт автомобиля.

А сам автор видео в комментариях согласился, что работа в такси имеет много нюансов. «Раньше можно было обходить налоги, но теперь с этим сложнее».

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