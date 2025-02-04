Полицейское государство Путина оказалось бессильно Телеграм-канал «Запретное мнение»

4.02.2025, 16:26

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Кремль на это все будет стыдливо закрывать глаза.

Вчерашняя ликвидация Армена Саркисяна (более известного под прозвищем «Горловский») — это исключительно внутривидовая борьба российского криминалитета.

Армянский мафиози перешёл дорогу чеченским и не вывез конфликт.

Понятно, что во всём обвинят «украинские спецслужбы», которые «действовали во наводкам Запада», но это даже звучит бредово. Если за каждым уголовником так гоняться — никаких ресурсов не хватит.

Важно понимать, что подобных ликвидаций с каждым месяцем будет происходить всё больше. Правовое поле окончательно покинуло РФ и теперь в ней действует закон силы: у кого гранат больше — тот и победитель.

К тому же «новая элита» постепенно возвращается с «НеВойны» и её нужно чем-то занимать. Вот и работа.

Кремль на это всё будет стыдливо закрывать глаза, делая вид, что «ничего кроме диверсий коварного врага не происходит».

Полицейское государство Путина работает исключительно против мирных демонстрантов и гражданских активистов. Против этнических преступных группировок оно бессильно.

Остаётся наблюдать и делать ставки: ответит ли братва «Горловского» чеченцам и если да, то с каким размахом?

Других интриг во внутрироссийском болоте пока нет.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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