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Как работает отжатый лукашистами у частников завод в Миорах

  • 4.02.2025, 16:41
Как работает отжатый лукашистами у частников завод в Миорах

Он сильно отстает от изначальных планов.

Миорский металлопрокатный завод, который ранее власти отобрали у частников по инициативе Лукашенко, в основном продает свою продукцию в Россию. При этом предприятие заметно отстает от первоначальных планов, пишет «Зеркало».

Миорский металлопрокатный завод делает белую жесть, которая используется для производства консервных банок, крышек, проволоки, аэрозольных баллонов и различных емкостей, например для краски.

В 2024 году эта фабрика выпустила 72 тыс. тонн продукции. Из них только пятую часть продали на внутреннем рынке, остальное ушло в другие страны. 80% экспорта ориентировано в Россию.

— Белорусским потребителям (Рогачевский и Глубокский молочно-консервные комбинаты, предприятия «Магол», «Унибокс» и другие) отгружаем 20% произведенной продукции, закрывая большую часть отечественного рынка в своей нише, — заявил генеральный директор «Металлопрокатной компании» Сергей Исаев.

Среди других стран, куда предприятие поставляет жесть, он назвал Армению, Казахстан, Египет и Турцию, также начали ее продавать в Узбекистан. Планируется начать продажи в Пакистан.

В этом году завод хочет увеличить производство до 85 тыс. тонн. Это более скромные планы, чем руководство озвучивало год назад. Тогда заявлялось, что в 2025-м произведут 120 тыс. тонн белой жести. А когда предприятие по инициативе Лукашенко только «отжали» у бизнесменов, планы были производить по 150 тыс. тонн в год.

Как развивалась история с национализацией частного завода

Бизнесмен Алексей Коваленок и его партнеры запустили Миорский металлопрокатный завод в 2020 году. Инвестиции составили 200 млн евро. В том же году «ММПЗ-групп» заключила спонсорский контракт с одной из ведущих гоночных команд «Формулы-1» McLaren.

В июне 2021 года, незадолго до визита на предприятие в Миорах Лукашенко, силовики задержали его руководителей. После этого чиновники взялись «спасать» предприятие. В итоге в 2022 году все активы и долги Миорского металлопрокатного завода перешли новой государственной фирме, ее учредил «Белцветмет». В августе того же года Лукашенко заявил о национализации завода «в связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства», тогда политик возмутился, что «идеальное предприятие превратили в банкрота».

В ноябре 2022 года завод в Миорах передали созданному госпредприятию

«Металлопрокатная компания», которая работает под брендом Tinergy. Она подчиняется «Белцветмету». Руководство предприятия уверяет, что в государственных руках завод работает успешно, с «уверенностью в завтрашнем дне». Однако по решению cовмина предприятие не публикует финансовую отчетность.

Что касается «Беларусбанка», то он участвовал в финансировании приобретения основного технологического оборудования. В 2015 году компания брала кредит для финансирования поставок технологического оборудования из Германии. «Заключены кредитные договоры на общую сумму 106,2 млн евро за счет ресурсов немецкого банка AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH», — сообщала пресс-служба банка. Для этого «Беларусбанк» привлекал ресурсы немецких банков. На заводе уточняли, что кредиты брали на 10 лет «под беспрецедентно низкую процентную ставку» и без привлечения гарантий правительства Беларуси.

На аукционе неоднократно пытались продать имущество «ММПЗ-групп» на сумму почти 1,5 млн рублей. В последний раз — 3 ноября 2023 года. Однако торги не состоялись, не нашлось желающих купить имущество, следует из данных Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

В середине января 2024 года в Экономическом суде Витебской области завершили ликвидационное производство компании «ММПЗ-групп». Это значит, что фирму, признанную банкротом, закрывают.

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