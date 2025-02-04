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В Жлобине подросток сорвал и бросил в мусорку лукашенковский флаг

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  • 4.02.2025, 16:56
  • 3,940
В Жлобине подросток сорвал и бросил в мусорку лукашенковский флаг

Флаг висел на крыше гипермаркета.

В Жлобине в Гомельской области подростка судили за сорванный и брошенный в мусорку красно-зеленый флаг. За «надругательство над государственными символами» ему назначили год «домашней химии». Флаг, который снял парень, висел на крыше гипермаркета. По версии следствия, он «продемонстрировал пренебрежительное и оскорбительное отношение к государственной символике страны».

Как пишет районная газета, выездное судебное заседание прошло во вторник на базе Жлобинского металлургического колледжа. На него согнали учащихся и преподавателей.

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