Презентован необычный электромобиль Citroen в ретро-стиле 10 4.02.2025, 17:15

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Авто будут продавать за 13 000 евро.

Миниатюрный электромобиль Citroen Ami получил оригинальную модификацию в ретростиле. Бюджетное авто презентуют 5 февраля на выставке Retromobile в в Париже. Об этом сообщается на сайте компании Caselani.

Именно эта итальянская компания выполнила оригинальный тюнинг Citroen Ami. Она специализируется на создании ретроверсий современных авто — ранее в Caselani уже доработали Citroen Belingo. Проект назвали Type-Ami и его одобрили в Citroen.

Маленький электромобиль сделали похожим на Citroen Type H 1947 года. Передняя часть Type-Ami с большим лого Citroen имитирует решетку радиатора, а круглые фары стали больше. Кроме того, авто отличается выпуклыми колесными арками и гофрированными боковинами.

Силовая установка Citroen Ami осталась без изменений. Электрокар оснащен 8-сильным мотором и батареей на 5,5 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 45 км/ч и проехать 75 км без подзарядки. В ряде стран ЕС для управления им не требуются водительские права.

Готовый Type-Ami будут продавать за 13 000 евро. Те, у кого уже есть электромобиль Citroen Ami, смогут приобрести за 5000 евро набор кузовных панелей и переоборудовать авто самостоятельно.

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