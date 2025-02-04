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Украина и Польша подписали меморандум о производстве вооружений

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  • 4.02.2025, 17:18
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Украина и Польша подписали меморандум о производстве вооружений

Речь идет о производстве боеприпасов и не только.

Компании «Украинская оборонная промышленность» и Польская оружейная группа (PGZ) подписали меморандум, который очерчивает рамочные договоренности в вопросе оборонного сотрудничества Украины и Польши. Как пишет «Гордон», об этом рассказали в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности 4 февраля.

Как отмечается в сообщении, речь идет, в частности, о производстве боеприпасов, обслуживании бронетехники и артиллерии, а также усилении направления противовоздушной обороны.

Кроме того, запланирована наработка финансовых механизмов для привлечения инструментов и средств, предусмотренных Европейской оборонной стратегией (EDIS) и Европейской оборонно-промышленной программой (EDIP).

В Минстратегпроме рассказали, что меморандум подписали представители «Укроборонпрома» и PGZ в присутствии профильного министра Германа Сметанина и государственного секретаря польского минобороны Цезари Томчика 3 февраля.

Также состоялись двусторонние переговоры, в которых, кроме чиновников обеих стран и посольства Польши, приняли участие представители оборонных компаний. Они обсудили ход совместных проектов, а также обозначили перспективные направления сотрудничества – в частности, в области локализации производства польской оборонной продукции в Украине, создания совместных предприятий и изготовления взрывчатых веществ.

Томчик, прибывший с неанонсированным визитом в Киев в понедельник, выразил всецелую поддержку Украине, добавили в Минстратегпроме.

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