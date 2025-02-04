Комика Славу Комиссаренко внесли в список «террористов» 10 4.02.2025, 17:33

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Слава Комиссаренко

Перед этим его заочно осудили на шесть лет колонии.

Известного комика Славу Комиссаренко включили в «перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». Соответствующее решение принял КГБ.

Как указано в документе, который датируется 4 февраля, Славу Комиссаренко внесли в перечень лиц, «причастных к террористической деятельности», после вступления в «законную силу» приговора заочного суда о признании его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 УК («Разжигание розни»).

Ранее его включили в «список экстремистов», который ведет МВД Беларуси.

Вместе с Комиссаренко в перечень «террористов» добавили еще пять человек: Армена Арзуманяна, Дмитрия Осиюка, Бориса Крицкого, Валерия Мефодиенко, Анастасию Жильскую.

Напомним, что до 2021 года Слава Комисаренко жил в России и выступал на российском телеканале ТНТ, в том числе с монологами об Лукашенко.

Из-за угрозы преследования со стороны белорусских силовиков ему пришлось уехать из РФ.

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