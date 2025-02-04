По классике 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

4.02.2025, 17:54

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Россия деградирует, как и маразм Путина.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко пожаловался, что абсолютное число рождений детей приблизилось к показателю 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю историю современной РФ.

Классика: чем активнее Кремль пытается решить проблему (обычно собственноручно созданную) — тем сильнее она усугубляется.

Внутренний террор против граждан, трёхлетняя «НеВойна» в соседнем государстве, стремительный рост цен на всё и отсутствие осязаемых перспектив — в таких условиях можно сколько угодно имитировать бурную деятельность по повышению рождаемости, а воз с места не сдвинется.

Но престарелому вождю этого не понять: он искренне верит, что запретами и приказами можно разрешить любой кризис.

«Слышь, рожай!»

Совсем холопы страх потеряли, верховного не слушают…

Можно даже не сомневаться, что рождаемость продолжит падать. Нынешняя элитка банально не способна это остановить.

Модель себя исчерпала. Система деградирует, как и маразм дедушки.

О какой рождаемости в таких условиях вообще можно рассуждать?

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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