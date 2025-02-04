ВСУ ударили по пункту управления россиян в Курской области 4.02.2025, 18:12

У врага существенные потери.

Воздушные силы ВСУ вчера, 3 февраля, нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений россиян. Он находился в районе населенного пункта Новоивановка.

Как сообщил Генштаб ВСУ в Telegram, вражеский пункт управления оборудовали на территории заброшенного здания. Он использовался для координации наступательных действий российских солдат на Курском направлении.

- В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника, - отметили в Генштабе.

При этом тщательно спланированная атака позволила минимизировать риски для гражданского населения.

В Генштабе подчеркнули, что цель состоит в уничтожении всех ключевых пунктов управления и других военных объектов противника до полного прекращения агрессии РФ.

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