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В Минске на торги снова выставили дом и земельный участок, за которые просят больше 2,3 миллионов рублей

  • 4.02.2025, 18:18
В Минске на торги снова выставили дом и земельный участок, за которые просят больше 2,3 миллионов рублей

Жилая площадь дома — 195 «квадратов».

В Минске на торги повторно выставили двухэтажный каменный дом с участком. Недвижимость, которая находится в коттеджном поселке рядом с Долгиновским трактом, уже пытались продать на аукционе в прошлом году, но позже его отменили по решению судебного исполнителя, пишет «Зеркало».

Недвижимость расположена на улице Ушачской в Центральном районе Минска. В лот входит земельный участок площадью 0,1922 га и каменный двухэтажный дом.

Дом занимает общую площадь почти 390 «квадратов», из них жилая — почти 195 «квадратов». В строении есть подвал, мансарда, холодная пристройка. Также имеется хозяйственный блок с мансардой.

Начальная стоимость недвижимости, как и в прошлом году, — 2 303 492 рубля 32 копейки. Как сообщается, у лота есть обременение — ипотека, а также запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя.

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