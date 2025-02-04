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Обанкротилась компания, которая управляла известной сетью супермаркетов для детей

  • 4.02.2025, 18:37
Обанкротилась компания, которая управляла известной сетью супермаркетов для детей

У нее многомиллионные долги.

В Экономическом суде Минской области 24 января признали банкротом компанию ДПМ. Это следует из данных, опубликованных в Едином госреестре сведений о банкротстве. Эта фирма управляла сетью супермаркетов для детей «Буслiк», пишет «Зеркало».

Общая сумма долгов компании составляет 25,9 млн рублей. Это выплаты работникам, другим фирмам, долги по налогам и кредитам. Например, «Альфа-Банку» компания должна почти 12,4 млн рублей. А налоговой — 557 тыс. рублей.

Между тем имущество и активы ДПМ оцениваются в 6,66 млн. Из них более чем 500 тыс. — это задолженность других компаний перед ДПМ. Это значит, что фирма не в состоянии расплатиться по долгам.

Судья признал компанию банкротом и постановил его окончательно ликвидировать.

История «Буслiка»

Первый магазин «Буслiк» открылся в Минске в 2006 году недалеко от торгового центра «Рига». Через десять лет у сети было уже более 40 торговых объектов, и планировалось дойти до 60 в 2017-м. При этом основателю Сергею Мисяченко предлагали продать бизнес, но он не соглашался.

Позже бизнесмен все-таки продал пакет примерно в 25% Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) для привлечения инвестиций. В 2018 году порядка 90% сети, в том числе всю долю ЕБРР, выкупила польская компания CDRL. По условиям сделки Мисяченко остался в сети на посту руководителя.

В 2023 году CDRL сообщила, что у «Буслiка» проблемы с финансами. Не поступила плата за товары из Польши, которые продавались в сети. Убытки головной компании из-за этого оценивались в 1,7 млн злотых (около 1,4 млн белoрусских рублей).

Ранее сеть была крупнейшей в сегменте детских товаров в Беларуси. Сейчас в этом секторе доминирует «Детмир» — дочерняя структура российского «Детского мира». У этой сети в нашей стране 38 магазинов, и ни одна торговая точка пока не закрывалась.

О создании альтернативы известной сети детской одежды «Буслiк» в МАРТ заявляли еще в начале 2024 года. Тогда рассматривали вариант сохранения старого названия.

Основной владелец компании ДПМ, управляющей сетью «Буслік», польский CDRL в 2023 году сообщил об утрате контроля над дочерним предприятием в Беларуси. Тем не менее, по данным Единого госрегистра на 24 мая 2024 года, польская фирма все еще имела 74,9% акций ДПМ, еще 25,1% принадлежат беларусскому бизнесмену Сергею Мисяченко.

В апреле прошлого года стало известно, что сеть магазинов больше не работает. Тогда же сообщалось, что десять российских компаний и один ИП подали иски в различные арбитражные суды РФ против ДПМ.

В январе этого года на аукцион выставили товарные знаки известного бренда, которыми владеет компания ДПМ. Если покупатель найдется, то торговая сеть под этим названием может ожить: у нее будет новый владелец.

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