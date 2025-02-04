закрыть
4 февраля 2025, вторник, 20:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: К 2050 году в мире увеличится продолжительность жизни

2
  • 4.02.2025, 18:40
  • 1,666
Ученые: К 2050 году в мире увеличится продолжительность жизни

Наиболее высокой она будет в странах с высоким доходом.

Анализ глобального бремени болезней показал, что к 2050 году ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится на пять лет, однако этот рост будет медленнее, чем до пандемии COVID-19. Результаты анализа опубликованы в журнале The Lancet.

Группа ученых из Вашингтонского университета под руководством Саймона Хэя расширила прогнозы по бремени болезней для 204 стран до 2050 года, включая нефатальные заболевания и годы жизни с инвалидностью. Прогноз показывает, что ожидаемая продолжительность жизни вырастет с 73,6 года в 2022 году до 78,2 года в 2050 году, но этот рост будет медленнее, чем с 1990 по 2019 год.

Наибольший прирост ожидается в странах с низкой продолжительностью жизни. В Африке к югу от Сахары ожидаемая продолжительность жизни вырастет с 64,4 до 73,6 года. Самая высокая продолжительность жизни в 2050 году будет в странах с высоким доходом. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин достигнет 75 лет, а женщин – 80 лет.

Основным фактором увеличения продолжительности жизни станет снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В Африке к югу от Сахары, Латинской Америке и Карибском бассейне значительную роль сыграет снижение смертности от респираторных инфекций и туберкулеза, а также от COVID-19. Снижение материнской и неонатальной смертности также существенно повлияет на рост продолжительности жизни.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов