Ученые: К 2050 году в мире увеличится продолжительность жизни

Ученые: К 2050 году в мире увеличится продолжительность жизни2
- 4.02.2025, 18:40
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Наиболее высокой она будет в странах с высоким доходом.
Анализ глобального бремени болезней показал, что к 2050 году ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится на пять лет, однако этот рост будет медленнее, чем до пандемии COVID-19. Результаты анализа опубликованы в журнале The Lancet.
Группа ученых из Вашингтонского университета под руководством Саймона Хэя расширила прогнозы по бремени болезней для 204 стран до 2050 года, включая нефатальные заболевания и годы жизни с инвалидностью. Прогноз показывает, что ожидаемая продолжительность жизни вырастет с 73,6 года в 2022 году до 78,2 года в 2050 году, но этот рост будет медленнее, чем с 1990 по 2019 год.
Наибольший прирост ожидается в странах с низкой продолжительностью жизни. В Африке к югу от Сахары ожидаемая продолжительность жизни вырастет с 64,4 до 73,6 года. Самая высокая продолжительность жизни в 2050 году будет в странах с высоким доходом. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин достигнет 75 лет, а женщин – 80 лет.
Основным фактором увеличения продолжительности жизни станет снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В Африке к югу от Сахары, Латинской Америке и Карибском бассейне значительную роль сыграет снижение смертности от респираторных инфекций и туберкулеза, а также от COVID-19. Снижение материнской и неонатальной смертности также существенно повлияет на рост продолжительности жизни.