Дом гомельских пенсионеров дважды забрасывали «коктейлями Молотова» 10 4.02.2025, 19:03

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Частный дом атаковали «спортики».

Коллекторы наркоторговцев, их еще называют «спортиками», летом 2024 года терроризировали семью гомельского пенсионера. Правоохранители взяли под стражу и завели уголовное дело на шестерых человек, сообщает управление Следственного комитета по Гомельской области.

Эти «спортики» работали на организованную группу наркоторговцев Scorpion. Сначала на дело пошел 26-летний житель Гомеля, который был в долгах и кредитах и искал подработку. В мессенджере ему скинули адрес частного дома и схрон, где находились предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств. Ночью 29 июня мужчина, будучи нетрезвым, бросил в окно дома три «коктейля Молотова». В комнате, где спал 63-летний хозяин дома, начался пожар, который в итоге тушили всей семьей. Хозяин дома с ожогами оказался в больнице. Его жена, дочь и внучка не пострадали.

Поджигатель получил от куратора вознаграждение значительно меньше обещанного и еще одно задания – поджечь продуктовый магазин и изъять из тайника крупную закладку альфа-PVP для дальнейшего сбыта. Закладку мужчина забрал, а магазин поджечь не успел, был арестован.

Через несколько дней в этом же доме снова вспыхнул пожар. Второй раз по заданию наркошопа «коктейли Молотова» в дом метнул 43-летний курьер из Могилевской области. Загорелось окно и двор. Но пламя не разгорелось и само погасло. В ту ночь в доме ночевали пенсионерка с дочерью и внучкой.

Ночью 10 июля к этому же дому приехали еще трое поджигателей, уже жителей Калинковичей 23-х, 21-го и 19 лет. Перед тем, как пойти на дело, мужчины потренировались в бросках «коктейлей Молотова» в лесу. Старший планировал снять все на видео, но заметив у дома оперативников, сбежал. Его приятелей задержали на месте.

По уголовному делу проходит еще один завербованный 39-летний работник наркомаркета из Гомеля, который должен был поджечь магазин, но дверь, облитая розжигом, огню не поддалась. А вот «карьера» трафаретчика оказалась у мужчины немного успешнее: за вечер мужчина нанес рекламные надписи наркомаркета на десятки гомельских объектов.

«Наркошоп методично натравливал «спортиков» на пожилую супружескую пару. Кураторы искали исполнителей на поджог дома и торговых объектов, которые, по их мнению, принадлежали супругам», - отметили в СК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий все «спортики» были задержаны и заключены под стражу. По уголовному делу проведен комплекс следственных действий.

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