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Белорусская школьница разработала механический протез руки

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  • 4.02.2025, 19:12
  • 2,354
Белорусская школьница разработала механический протез руки

Как он выглядит.

Ученица Брестской средней школы №20 имени Д.М.Карбышева Василиса Жаркова разработала механический протез руки.

Это стало ее проектом во время смены в Национальном детском технопарке, рассказали в эфире телеканала СТВ.

Учащейся инженерного класса потребовалось 24 дня, чтобы создать и обучить механический протез руки.

«Сама рука состоит из каркаса, напечатанного на 3D-принтере, также есть леска, которая соединяет пальцы между собой, и электрические компоненты», – отметила Василиса.

Кроме того, в разработке имеются термопривод, датчик ЭКГ и сердечного ритма.

Школьница прописала программный код. Ведь в основе механического протеза – электроника. Принцип довольно прост: датчики считывают мышечное сокращение как намерение сжать или разжать кисть и выполняют команду программы.

Девушка и дальше планирует развивать проект и довести его до опытного образца.

Еще одна разработка от школьников из Брестской области – роботизированное инвалидное кресло с автоматическим управлением.

Ее автор – девятиклассник из Высоковской средней школы имени Н.Н.Руденко Всеволод Лешкевич.

Взяться за такую работу юношу подтолкнула ситуация с дедушкой. Он пользуется инвалидным креслом и часто высказывался о его неудобстве.

Юноша в своем проекте учел все эти нарекания.

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