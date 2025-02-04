Белорусская школьница разработала механический протез руки

Белорусская школьница разработала механический протез руки5
- 4.02.2025, 19:12
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Как он выглядит.
Ученица Брестской средней школы №20 имени Д.М.Карбышева Василиса Жаркова разработала механический протез руки.
Это стало ее проектом во время смены в Национальном детском технопарке, рассказали в эфире телеканала СТВ.
Учащейся инженерного класса потребовалось 24 дня, чтобы создать и обучить механический протез руки.
«Сама рука состоит из каркаса, напечатанного на 3D-принтере, также есть леска, которая соединяет пальцы между собой, и электрические компоненты», – отметила Василиса.
Кроме того, в разработке имеются термопривод, датчик ЭКГ и сердечного ритма.
Школьница прописала программный код. Ведь в основе механического протеза – электроника. Принцип довольно прост: датчики считывают мышечное сокращение как намерение сжать или разжать кисть и выполняют команду программы.
Девушка и дальше планирует развивать проект и довести его до опытного образца.
Еще одна разработка от школьников из Брестской области – роботизированное инвалидное кресло с автоматическим управлением.
Ее автор – девятиклассник из Высоковской средней школы имени Н.Н.Руденко Всеволод Лешкевич.
Взяться за такую работу юношу подтолкнула ситуация с дедушкой. Он пользуется инвалидным креслом и часто высказывался о его неудобстве.
Юноша в своем проекте учел все эти нарекания.