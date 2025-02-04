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Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил

  • 4.02.2025, 19:34
Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил

Киев ожидает французские истребители.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил и, прежде всего, украинской авиации.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Мы уже сделали чрезвычайно весомые шаги: перешли на F-16, эффективно выполняющие боевые задачи ради Украины. И это успех наших Вооруженных Сил Украины, один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран. Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону.

Сейчас предстоит ускорить модернизацию системы украинской военной авиации. Это новые кадровые подходы, организационные изменения и значительно большее внимание командного состава к пилотам, инженерам и всем нашим людям, которые вкладывают свои знания и энергию в развитие Воздушных сил. В частности, в разговоре на совещании приняла участие Лилия Аверьянова, мама Героя Украины майора Андрея Пильщикова (Джуса)», - говорится в сообщении.

Президент Украины поручил министру обороны Умерову реализовать определенные организационные изменения.

«Обсудили перспективы сотрудничества с партнерами, работаем над кадровыми вопросами для укрепления командного состава Воздушных сил и руководящего состава Министерства обороны», - подытожил Зеленский.

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