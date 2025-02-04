Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил
- 4.02.2025, 19:34
Киев ожидает французские истребители.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил и, прежде всего, украинской авиации.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
«Мы уже сделали чрезвычайно весомые шаги: перешли на F-16, эффективно выполняющие боевые задачи ради Украины. И это успех наших Вооруженных Сил Украины, один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран. Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону.
Сейчас предстоит ускорить модернизацию системы украинской военной авиации. Это новые кадровые подходы, организационные изменения и значительно большее внимание командного состава к пилотам, инженерам и всем нашим людям, которые вкладывают свои знания и энергию в развитие Воздушных сил. В частности, в разговоре на совещании приняла участие Лилия Аверьянова, мама Героя Украины майора Андрея Пильщикова (Джуса)», - говорится в сообщении.
Президент Украины поручил министру обороны Умерову реализовать определенные организационные изменения.
«Обсудили перспективы сотрудничества с партнерами, работаем над кадровыми вопросами для укрепления командного состава Воздушных сил и руководящего состава Министерства обороны», - подытожил Зеленский.