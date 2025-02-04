Азербайджан опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Казахстане 4.02.2025, 20:03

1,040

Самолет был поврежден еще до падения.

В отчете о катастрофе самолета Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года сказано, что самолет получил внешние повреждения еще до падения, а командир судна самостоятельно принял решение вернуться в Баку.

Об этом говорится в предварительном отчете Минтранса Казахстана, который опубликовало издание «Осторожно, новости».

В частности, в сообщении сказано, что до катастрофы самолет Embraer E190 получил повреждения, вызванные «внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна».

Также в районе киля и стабилизатора самолета специалисты обнаружили большое количество посторонних предметов. Некоторые повреждения имели четкую прямоугольную форму, добавляется в отчете. Кроме этого, экипаж самостоятельно сообщил версию о столкновении с птицами. Позже эту версию передавали российские диспетчеры из Ростова в Грозный.

После переговоров, экипаж Embraer самостоятельно решил лететь в Актау. Аэропорт Махачкалы был готов принять борт, но пилоты отказались из-за погодных условий, сказано в сообщении.

По данным министерства транспорта страны, на момент предполагаемого прибытия самолета в Грозный в регионе фиксировались проблемы с GPS. Так называемый план Килим в аэропорту Грозного ввели через восемь минут после того, как борт принял решение возвращаться в Баку.

25 декабря самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писало, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines стала российская ракета класса «земля-воздух».

По данным Reuters, правительство Азербайджана ожидало, что Россия признается в том, что сбила самолет Азербайджанских авиалиний.

Как заявил 27 декабря глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане, поскольку был сбит российской ЗРК Панцирь-С1, расположенной на территории РФ.

28 декабря руководство Azerbaijan Airlines объявило о приостановке рейсов в семь городов РФ — в Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару.

Позже Госагентство гражданской авиации Азербайджана приостановило полеты из Баку в целый ряд городов России: Минеральных Вод, Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Владикавказа.

В тот же день на месяц прекратила рейсы из Астаны в Екатеринбург казахстанская компания Qazaq Air, а авиакомпания из ОАЭ Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод на период с 28 декабря по 5 января.

Позже в Кремле заявили, что диктатор РФ Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и «извинился за то, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России», а также «выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим».

29 декабря Алиев раскрыл ряд фактов о катастрофе самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Он сообщил, что самолет получил повреждения возле Грозного, а также потерял управление из-за применения средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Алиева, в результате «огня, который открыли по самолету с земли», сильно пострадала хвостовая часть воздушного судна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com