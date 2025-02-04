закрыть
4 февраля 2025, вторник, 20:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Азербайджан опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Казахстане

  • 4.02.2025, 20:03
  • 1,040
Азербайджан опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Казахстане

Самолет был поврежден еще до падения.

В отчете о катастрофе самолета Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года сказано, что самолет получил внешние повреждения еще до падения, а командир судна самостоятельно принял решение вернуться в Баку.

Об этом говорится в предварительном отчете Минтранса Казахстана, который опубликовало издание «Осторожно, новости».

В частности, в сообщении сказано, что до катастрофы самолет Embraer E190 получил повреждения, вызванные «внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна».

Также в районе киля и стабилизатора самолета специалисты обнаружили большое количество посторонних предметов. Некоторые повреждения имели четкую прямоугольную форму, добавляется в отчете. Кроме этого, экипаж самостоятельно сообщил версию о столкновении с птицами. Позже эту версию передавали российские диспетчеры из Ростова в Грозный.

После переговоров, экипаж Embraer самостоятельно решил лететь в Актау. Аэропорт Махачкалы был готов принять борт, но пилоты отказались из-за погодных условий, сказано в сообщении.

По данным министерства транспорта страны, на момент предполагаемого прибытия самолета в Грозный в регионе фиксировались проблемы с GPS. Так называемый план Килим в аэропорту Грозного ввели через восемь минут после того, как борт принял решение возвращаться в Баку.

25 декабря самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писало, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines стала российская ракета класса «земля-воздух».

По данным Reuters, правительство Азербайджана ожидало, что Россия признается в том, что сбила самолет Азербайджанских авиалиний.

Как заявил 27 декабря глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане, поскольку был сбит российской ЗРК Панцирь-С1, расположенной на территории РФ.

28 декабря руководство Azerbaijan Airlines объявило о приостановке рейсов в семь городов РФ — в Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару.

Позже Госагентство гражданской авиации Азербайджана приостановило полеты из Баку в целый ряд городов России: Минеральных Вод, Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Владикавказа.

В тот же день на месяц прекратила рейсы из Астаны в Екатеринбург казахстанская компания Qazaq Air, а авиакомпания из ОАЭ Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод на период с 28 декабря по 5 января.

Позже в Кремле заявили, что диктатор РФ Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и «извинился за то, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России», а также «выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим».

29 декабря Алиев раскрыл ряд фактов о катастрофе самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Он сообщил, что самолет получил повреждения возле Грозного, а также потерял управление из-за применения средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Алиева, в результате «огня, который открыли по самолету с земли», сильно пострадала хвостовая часть воздушного судна.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов