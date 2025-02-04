Зеленский отреагировал на предложение Трампа вместе добывать ресурсы в обмен на помощь 1 4.02.2025, 20:11

Президент Украины говорил с американским политиком об этом еще до его победы на выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение президента США Дональда Трампа по поводу редкоземельных ресурсов Украины, передает New Voice.

«Мы открыты к тому, что полезные ископаемые могут быть разработаны с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это абсолютно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом», — заявил Зеленский во время пресс-брифинга во вторник, 4 февраля.

У президента Украины спросили о его видении сотрудничества с партнерами в сфере добычи полезных ископаемых. Зеленский напомнил, что в плане победы Украины есть пункт, который предусматривает инвестиции в эту отрасль.

Президент отметил, что Украина открыта к заходу американских компаний. Он добавил, что в случае контроля России полезных ископаемых есть вероятность, что «туда зайдут» компании других стран, например Ирана или Северной Кореи.

«Я хотел бы, чтобы бизнес Америки, я знаю, что он действительно очень заинтересован во вхождении в Украину, я хотел бы, чтобы они развивали это направление у нас», — отметил Зеленский.

3 февраля президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США.

«Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы… Мы хотим гарантий. Мы передаём им деньги в огромных масштабах, мы передаём вооружение, европейцы за нами не успевают… Для них [европейцев] это важнее, чем для нас, но они сильно отстают от нас. Мы хотим заключить с Украиной соглашение, по которому они обеспечат нашу помощь своими полезными ископаемыми и прочим», — заявил он.

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