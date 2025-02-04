«Когда чуть потеплеет, сможем отпраздновать открытие еще и танцами на улице» 11 4.02.2025, 20:26

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Огромная очередь на Интернациональной в эти выходные — что это было?

И снова очередь в Минске, но на этот раз слишком молодая, активная и даже с мини-хороводами, под звучащий из портативных колонок K-Pop. Так на улице Интернациональной открывали в эту субботу кафе корейской кухни Сhicko. Поклонники азиатской культуры ждали этого дня около года. Ну а мы поговорили с владельцем ресторана Александром, который, как оказалось, открыл один из самых больших K-Pop-ресторанов в СНГ для своей дочери, фанатеющей от корейской культуры.

Вообще, Сhico — это российская франшиза. Но в Минск она пришла под руководством белорусского бизнесмена Александра (подписчики теперь ласково называют его Папа Сhicko). Основной бизнес мужчины связан с производством мебели, а корейское кафе его вдохновила открыть маленькая дочка, пишет «Онлайнер».

— Да, она у меня занимается корейскими танцами, поет K-Pop-песни и дико фанатеет от этой культуры. Поэтому, когда я сказал, что открою Сhicko в Минске, она была всеми руками за. Со мной даже ролик сняли на эту тему.

Целый год кафе нагнетало интригу: активно и креативно велись соцсети. В результате только в одном Instagram у еще неработающего ресторана набралось 28 тысяч подписчиков. За строительством эти тысячи следили как за сериалом, и совсем не удивительно, что в день открытия массово рванули увидеть все своими глазами. У поклонников K-Pop очень дружное комьюнити. Если им что-то интересно, то всем и сразу. Отсюда и очереди.

— Вообще, это точно один из самых больших ресторанов сети — 364 квадратных метра на 72 посадочных места. Плюс мало где так заморачиваются с игровыми автоматами, фотолокациями, аппаратами с корейскими карточками и прочими развлекательными фишками. Мы тут не только про еду.

Александр рассказывает, что открытие действительно прошло даже со слишком большим ажиотажем. Была полная посадка, а кухне и персоналу устроили настоящий стресс-тест, даже учитывая то, что пока в Сhicko доступны еще не все пункты из меню. В той самой очереди стояли даже крупные блогеры. Казалось бы, надо радоваться, но Александру за этот момент скорее немного неловко.

— Еще жалко, что пришлось отменить танцевальное шоу. Мы подготовили программу K-Pop-коллектива, но не успели оформить гастрольные удостоверения. Пришлось отложить этот момент на попозже. Думаю, через пару недель, когда чуть потеплеет, сможем отпраздновать открытие еще и танцами на улице, — рассказал бизнесмен.

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