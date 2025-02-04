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Фон дер Ляйен призвала ЕС к «креативному» использованию активов России

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  • 4.02.2025, 20:41
Фон дер Ляйен призвала ЕС к «креативному» использованию активов России
Урсула фон дер Ляйен

Кремлю нужно показать, что чем дольше идет война, тем выше цена для РФ.

Главным приоритетом ЕС является укрепление сопротивления Украины, в связи с чем страны — члены объединения должны работать над «наиболее креативным использованием» замороженных активов России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции европейских послов в Брюсселе. Ее выступление приводит пресс-служба ЕК.

«Наш 16-й пакет санкций уже в работе. Поэтапный отказ от российского ископаемого топлива должен продолжаться. И невероятно важно, чтобы государства-члены [ЕС] продлили заморозку активов России. Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов для поддержки Украины. Мы должны показать Кремлю, что чем дольше идет война, тем выше цена для России», — заявила она.

Фон дер Ляйен назвала центральным и самым значимым кризисом для будущего Европы войну РФ в Украине. По ее словам, сумма оказанной Киеву поддержки достигла €134 млрд. «Параллельно с этим мы должны немедленно ускорить поставки оружия и боеприпасов. И это будет в центре нашей работы в ближайшие недели. Никто не хочет мира больше, чем народ Украины. Но есть только один путь к справедливому и прочному миру, которого они жаждут. И он проходит через военную и финансовую мощь Украины», — сказала глава ЕК.

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