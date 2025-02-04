До -13°С ожидается в ночь на 5 февраля в Беларуси
- 4.02.2025, 20:50
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Местами пройдет небольшой кратковременный снег.
Столбик термометра в ночь на среду, 5 февраля, при прояснениях опустится до 13 градусов ниже ноля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. В ночные и утренние часы местами опустится слабый туман, в западных районах прогнозируется слабый гололед. Ветер будет неустойчивым с порывами до 3-8 м/с. Синоптики также предупреждают о гололедице на отдельных участках дорог.
Ночью температура будет колебаться от 4 до 10 градусов ниже ноля, при прояснениях столбик термометра опустится до 13 градусов мороза, по западу ожидается от 0 до 3 градусов со знаком минус. Днем прогнозируется от минус 3 до плюс 2 градусов, по западу республики воздух прогреется до 4 градусов тепла.