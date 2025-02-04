закрыть
4 февраля 2025, вторник, 21:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске нашли магазин для любителей винтажных вещей

  • 4.02.2025, 21:06
  • 2,320
В Минске нашли магазин для любителей винтажных вещей

Он будет полезен также для тех, кто хочет от них избавиться.

Белорус посетил антикварный магазин Retro Тerraпія в Минске и обнаружил там солидный ассортимент товаров из прошлого — от одеколона «Тройного» и столовых приборов до мебели и ковров. В TikTok он показал цены на некоторые предметы, передает «Зеркало».

Магазин находится в Минске на улице Красноармейской, 21/6. Тиктокер рассказал, что там собраны обычные бытовые вещи, но каждая из них погружает в атмосферу ностальгии.

Например, там была стеклянная бутылка «Тройного» одеколона за 12 рублей. Фотоаппараты «мыльницы» стоили около 70 рублей, «Зениты» оценили дороже — примерно 100 рублей.

— А вот орешница, в которой получаются те самые вкусные орешки со сгущенкой, — показал парень форму, которую для выпечки печенья надо ставить прямо на плиту. Ее цена была около 60 рублей.

Простенькие тарелки, рюмки, стаканы и другую посуду можно купить в магазине по 1−2 рубля за штуку. Цена на винтажные новогодние игрушки доходила до 60 рублей за единицу. Виниловые пластинки стоили от 10 до 100 рублей. Было оборудование для игры в гольф. При этом одна клюшка стоила 120 рублей.

Retro Тerraпія активно ведет страницу в Instagram. В магазине есть также старый сельхозинвентарь и домашняя утварь, которой пользовались наши бабушки и прабабушки. Дополнительно магазин сообщил, что они могут выкупить у людей различные старые вещи.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов