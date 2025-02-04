В Минске нашли магазин для любителей винтажных вещей 4.02.2025, 21:06

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Он будет полезен также для тех, кто хочет от них избавиться.

Белорус посетил антикварный магазин Retro Тerraпія в Минске и обнаружил там солидный ассортимент товаров из прошлого — от одеколона «Тройного» и столовых приборов до мебели и ковров. В TikTok он показал цены на некоторые предметы, передает «Зеркало».

Магазин находится в Минске на улице Красноармейской, 21/6. Тиктокер рассказал, что там собраны обычные бытовые вещи, но каждая из них погружает в атмосферу ностальгии.

Например, там была стеклянная бутылка «Тройного» одеколона за 12 рублей. Фотоаппараты «мыльницы» стоили около 70 рублей, «Зениты» оценили дороже — примерно 100 рублей.

— А вот орешница, в которой получаются те самые вкусные орешки со сгущенкой, — показал парень форму, которую для выпечки печенья надо ставить прямо на плиту. Ее цена была около 60 рублей.

Простенькие тарелки, рюмки, стаканы и другую посуду можно купить в магазине по 1−2 рубля за штуку. Цена на винтажные новогодние игрушки доходила до 60 рублей за единицу. Виниловые пластинки стоили от 10 до 100 рублей. Было оборудование для игры в гольф. При этом одна клюшка стоила 120 рублей.

Retro Тerraпія активно ведет страницу в Instagram. В магазине есть также старый сельхозинвентарь и домашняя утварь, которой пользовались наши бабушки и прабабушки. Дополнительно магазин сообщил, что они могут выкупить у людей различные старые вещи.

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