В Минске запускают сеть постаматов 2 4.02.2025, 21:35

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Первый появился в ТЦ «Бонус» во Фрунзенском районе.

Логистический сервис СДЭК открыл в Минске первый постамат. Он появился в ТЦ «Бонус» во Фрунзенском районе. Об этом сообщил портал Infotrans.

Постамат работает на прием посылок и корреспонденции. Сюда можно отправить посылку из любой точки России. В ближайшее время появится возможность доставить посылку, положив ее в локер. Время работы постамата — с 9 до 23 часов.

Директор СДЭК Руслан Викулов уточнил, что скоро постаматы появятся еще в трех торговых центрах Минска.

Логистическая система СДЭК в Беларуси включает в себя шесть сортировочных центров, расположенных в Минске и областных центрах. Кроме того, СДЭК представлен 93 пунктами выдачи заказов в 34 городах.

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