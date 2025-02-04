МАРТ «настоятельно рекомендовал» бизнесу отказаться от иностранных слов в рекламе и вывесках 2 4.02.2025, 21:43

Русские слова в МАРТ иностранными не считают.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) «настоятельно рекомендует» бизнесу свести к минимуму использование иностранных слов на рекламе и вывесках, а вместо этого писать на белорусском или русском. Эту меру ведомство объяснило защитой «национальных интересов», передает «Зеркало».

В МАРТ объяснили, что отвечают за единую госполитику в сфере торговли и рекламы, разрабатывают и внедряют меры по развитию рекламной деятельности «с учетом национальных интересов».

Ведомство сослалось на постановление Совмина от 28 декабря 2023 г. № 961, которым утверждена Концепция развития национального культурного пространства во всех сферах жизни общества на 2024 — 2026 годы.

Как ранее объясняла начальница отдела по кинематографии Министерства культуры Ирина Дрига, этот документ предусматривает «активное внедрение традиций в современный быт при одновременном разумном отодвигании чуждых наносных традиций, так называемой вестернизации, американизации».

«В качестве одного из механизмов реализации Концепции предусмотрено сокращение использования иностранных слов, в том числе аббревиатур, в наименованиях торговых марок и др.», — добавили в МАРТ.

Ведомство заявило, что «в целях защиты национальной культуры нашей страны, сохранения и утверждения традиционных ценностей белорусского народа, включая государственные языки», оно настоятельно рекомендует бизнесу «минимизировать использование иностранного языка в наименованиях торговых объектов, объектов обслуживания, а также в рекламе, в том числе рекламе, планируемой к размещению (распространению) на вывесках рекламного характера, на транспортных средствах».

«Любите свое», — призвали в МАРТ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com