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МАРТ «настоятельно рекомендовал» бизнесу отказаться от иностранных слов в рекламе и вывесках

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  • 4.02.2025, 21:43
МАРТ «настоятельно рекомендовал» бизнесу отказаться от иностранных слов в рекламе и вывесках

Русские слова в МАРТ иностранными не считают.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) «настоятельно рекомендует» бизнесу свести к минимуму использование иностранных слов на рекламе и вывесках, а вместо этого писать на белорусском или русском. Эту меру ведомство объяснило защитой «национальных интересов», передает «Зеркало».

В МАРТ объяснили, что отвечают за единую госполитику в сфере торговли и рекламы, разрабатывают и внедряют меры по развитию рекламной деятельности «с учетом национальных интересов».

Ведомство сослалось на постановление Совмина от 28 декабря 2023 г. № 961, которым утверждена Концепция развития национального культурного пространства во всех сферах жизни общества на 2024 — 2026 годы.

Как ранее объясняла начальница отдела по кинематографии Министерства культуры Ирина Дрига, этот документ предусматривает «активное внедрение традиций в современный быт при одновременном разумном отодвигании чуждых наносных традиций, так называемой вестернизации, американизации».

«В качестве одного из механизмов реализации Концепции предусмотрено сокращение использования иностранных слов, в том числе аббревиатур, в наименованиях торговых марок и др.», — добавили в МАРТ.

Ведомство заявило, что «в целях защиты национальной культуры нашей страны, сохранения и утверждения традиционных ценностей белорусского народа, включая государственные языки», оно настоятельно рекомендует бизнесу «минимизировать использование иностранного языка в наименованиях торговых объектов, объектов обслуживания, а также в рекламе, в том числе рекламе, планируемой к размещению (распространению) на вывесках рекламного характера, на транспортных средствах».

«Любите свое», — призвали в МАРТ.

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