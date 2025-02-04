Футболист сборной Беларуси перешел в клуб чемпионата Нидерландов 1 4.02.2025, 22:05

Максим Киреев

Максим Киреев подпишет четырехлетний контракт.

Игрок сборной Беларуси Максим Киреев перешел в команду высшей лиги Нидерландов «Виллем II», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

20-летний атакующий полузащитник перейдет в «Виллем II» из «Льерса» следующим летом и подпишет четырехлетний контракт.

— «Виллем II» известен тем, что развивает молодых игроков.<…> Я с нетерпением жду начала новой главы в Тилбурге следующим летом, — прокомментировал футболист.

Как сообщили в клубе, Максим — «креативный атакующий полузащитник». Он выбрал «Виллем II», «несмотря на интерес со стороны нескольких других клубов».

Максим Киреев родился и вырос в Бельгии. У него бельгийское и белорусское гражданство. Максим — воспитанник футбольной академии бельгийского «Андерлехта». В мае 2023 года он перешел в «Льерс», пишет «Зеркало» .

Начинал международную карьеру футболист в составе юношеской бельгийской сборной до 15 лет. В сентябре 2022 года его вызвали в юношескую сборную Беларуси до 19 лет для участия в квалификационных матчах юношеского чемпионата Европы. Дебютировал за сборную 21 сентября 2022 года в матче против Словакии.

В марте 2024 года Максима позвали в национальную сборную Беларуси. Впервые он вышел на поле в цветах белорусской сборной 21 марта 2024 года в товарищеском матче против сборной Черногории, заменив на 63 минуте Дениса Лаптева.

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