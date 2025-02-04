закрыть
4 февраля 2025, вторник, 23:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Футболист сборной Беларуси перешел в клуб чемпионата Нидерландов

1
  • 4.02.2025, 22:05
Футболист сборной Беларуси перешел в клуб чемпионата Нидерландов
Максим Киреев

Максим Киреев подпишет четырехлетний контракт.

Игрок сборной Беларуси Максим Киреев перешел в команду высшей лиги Нидерландов «Виллем II», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

20-летний атакующий полузащитник перейдет в «Виллем II» из «Льерса» следующим летом и подпишет четырехлетний контракт.

— «Виллем II» известен тем, что развивает молодых игроков.<…> Я с нетерпением жду начала новой главы в Тилбурге следующим летом, — прокомментировал футболист.

Как сообщили в клубе, Максим — «креативный атакующий полузащитник». Он выбрал «Виллем II», «несмотря на интерес со стороны нескольких других клубов».

Максим Киреев родился и вырос в Бельгии. У него бельгийское и белорусское гражданство. Максим — воспитанник футбольной академии бельгийского «Андерлехта». В мае 2023 года он перешел в «Льерс», пишет «Зеркало» .

Начинал международную карьеру футболист в составе юношеской бельгийской сборной до 15 лет. В сентябре 2022 года его вызвали в юношескую сборную Беларуси до 19 лет для участия в квалификационных матчах юношеского чемпионата Европы. Дебютировал за сборную 21 сентября 2022 года в матче против Словакии.

В марте 2024 года Максима позвали в национальную сборную Беларуси. Впервые он вышел на поле в цветах белорусской сборной 21 марта 2024 года в товарищеском матче против сборной Черногории, заменив на 63 минуте Дениса Лаптева.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов