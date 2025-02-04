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Индия и Турция почти сократили закупки российского угля

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  • 4.02.2025, 23:04
Индия и Турция почти сократили закупки российского угля

На 40%.

Индия и Турция, которые являются крупнейшими после Китая импортерами российского угля, резко сократили его закупки в 2024 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По информации ЦЦИ, поставки в Индию упали на 37% по сравнению с предыдущим годом и составили 25 млн тонн, тогда как экспорт в Турцию сократился еще сильнее — на 39%, до 14 млн тонн. Основной причиной спада называют логистические сложности, связанные с перевалкой угля в портах Азово-Черноморского бассейна (АЧБ).

Китай в 2024 году также снизил импорт российского угля — на 7% по сравнению с 2023-м. В прошлом году Пекин закупил у Москвы 95,1 млн тонн этой продукции. В денежном выражении поставки сократились на 25%, до $10,9 млрд, по данным Главного таможенного управления КНР.

На снижение поставок в Индию повлиял также рост добычи угля в этой стране. По оценкам аналитической компании Bigmint, в 2023 году Индия впервые за долгие годы уменьшила импорт энергетического угля — на 1%, до 173 млн тонн. При этом добыча внутри страны увеличилась на 7%. Это позволило удерживать баланс запасов без необходимости наращивать закупки за рубежом, следует из обзора ЦЦИ.

Один из ключевых факторов, повлиявших на падение экспорта российского угля, — кризис на терминале ОТЭКО в порту Тамань. Разногласия по тарифам между владельцем терминала и угольными компаниями привели к резкому снижению отгрузок. По данным Kpler, за первые два месяца 2024 года перевалка угля в Тамани сократилась в 2,6 раза — до 1,6 млн тонн в годовом выражении. В марте–апреле, как сообщали источники «Ведомостей», перевалка практически остановилась, хотя в самой компании эту информацию опровергали.

В компании «Сибантрацит» изданию рассказали, что в 2024 году поставки через порт в Тамани приостанавливались на пять месяцев. Для устойчивого восстановления экспорта через южные маршруты в 2025 году необходима прозрачная тарифная политика — фиксированная ставка без скрытых коэффициентов и надбавок, а оптимальным решением мог бы стать тариф, рассчитанный ФАС с учетом минимальной рентабельности порта, считает источник «Ведомостей» в «Сибантраците».

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