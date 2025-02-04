Белоруска сравнила Гродно и Минск и рассказала, почему точно не переедет в столицу 4.02.2025, 23:14

Видео.

Блогер Olesiabaklaha поделилась в TikTok, почему для жизни выбрала областной центр и что ей не нравится в Минске. В комментариях не все согласились с девушкой и утверждали, что «в Гродно совсем нечего делать», пишет CityDog.

По словам блогера, Минск — это большой, динамичный город, где нужно постоянно куда-то бежать. В отличие от него Гродно кажется более уютным и размеренным.

«Мне по вайбу гораздо ближе Гродно. Я обожаю его маленькие улочки и архитектуру», — объясняет она.

Несмотря на то, что в Минске девушка находит для себя больше возможностей (концерты, выставки, магазины), каждая поездка туда из Гродно превращается в четырехчасовое путешествие.

Автор видео отмечает, что в Минске более высокие цены на аренду жилья, продукты и такси. Зато там больше торговых центров и разнообразие в выборе одежды. «У нас в Гродно до сих пор нет Zara — непорядок!» — говорит блогер.

Также, по ее мнению, в Минске можно чаще встретить людей с яркими образами, необычными стрижками и одеждой. В Гродно такие тоже есть, однако «в меньшем количестве».

К слову, несколько лет назад ее муж хотел переехать в Минск, но девушка его отговорила. «Я до сих пор не жалею об этом. Главное — чувствовать себя счастливым там, где ты живешь», — подытоживает она в конце видео.

Белорусы с ней согласились?

Под видео пользователи поделились своими мнениями. Многие поддержали блогера, отмечая, что Минск слишком шумный и быстрый.

«Живем в Могилеве, и в Минск хочется только погулять на несколько дней. Мечтаю побывать в Гродно», — написала Lenaelena.

Некоторые считают, что автор видео так считает, потому что видела не весь Минск: «Просто у всех Минск такой, потому что вы приезжаете и тусуетесь только в центре. В районах всё иначе — вообще не шумно», — поделилась мнением woozlewoozlee.

Были и те, кто делился личным опытом переезда: «С рождения жила в Гродно, 2,5 года назад переехала в Минск. Тоже всегда думала, что он слишком шумный и неуютный. Но поняла, что это не так — все зависит от того, где ты живешь», — написала Катерина Бобко.

А кто-то и вовсе написал, мол, «зачем жить в Гродно, если делать там нечего, а достопримечательности все можно обойти за один день».

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