Советник президента США: Половина мира пытается помочь Трампу завершить войну РФ против Украины 2 4.02.2025, 23:17

Майк Уолтц

Это необходимо сделать на справедливых условиях.

Большое количество стран пытается помочь президенту США Дональду Трампу завершить войну России против Украины. Это необходимо сделать на справедливых условиях.

Об этом советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в эфире Fox News.

У Уолтца попросили прокомментировать публикацию издания Reuters, которое со ссылкой на российские источники писало о том, что Москва рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как возможное место встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Советник Трампа отметил, что он не может ничего подтвердить или опровергнуть. Также он посоветовал «быть очень осторожными», слушая информацию неназванных российских источников.

Уолтц напомнил, что президент США ясно выразил свое желание положить конец войне России против Украины.

«Что удивительно, половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну и закончить ее справедливым способом, который предотвратит будущие войны. И мы получаем всевозможные обращения, но сегодня мне нечего подтвердить или сообщить», - добавил он.

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