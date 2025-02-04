В Дроздах сдают в аренду коттедж со спа-зоной и огромной террасой 4.02.2025, 23:38

За $9000 в месяц.

Цены на элитную недвижимость — извечная тема для споров, удивлений и возмущений. А как тут не удивляться, если иногда аренда таких объектов стоит как покупка аж шести квадратных метров стандартного жилья. Например, эффектный коттедж в Дроздах сейчас ищет жильцов за $9000 в месяц. И заселиться они должны исключительно на длительный срок, пишет «Онлайнер».

Коттедж площадью 588 кв. м включает в себя четыре спальни, четыре санузла, кабинет, гостиную. Над землей возвышается три этажа, но предусмотрен еще и цокольный этаж.

Интересно, что, хотя строение выглядит полностью готовым для проживания, хозяева не успели закончить ремонт. Отсутствует мебель и техника.

— Необходимо завершить ландшафтные работы, — рассказывает риелтор «Риэлти Фокс» Екатерина. — В доме запроектирован лифт, но на данный момент его там нет. На втором этаже надо доделать пол и поставить межкомнатные двери. Все эти моменты будут обсуждаться и осуществляться уже под будущих квартирантов.

На фотографиях можно заметить немаленькую зону, оборудованную под личное спа-пространство: сауна, купель, уголок для отдыха. Вид из окон отсюда симпатичный — на зелень Дроздов и стекляшки проспекта Победителей.

В теплое время года можно пользоваться внушительного размера террасой.

Екатерина делится инсайдом: Дрозды — специфический район для сдачи домов в аренду. Как правило, цены здесь настолько высоки, что объекты могут годами искать жильцов.

— Бывают и такие ситуации: собственники ждут год, второй, третий и, не найдя желающих, убирают объявление. Агенты предлагают снизить цену, но они отвечают: «За дом я отдал столько, а за ремонт столько. Ниже этой цены не сдам». В итоге долгие поиски надоедают собственнику.

В агентстве отмечают, что сегодня находить арендаторов для элитного жилья стало крайне сложно:

— Квартиры и дома по несколько тысяч долларов могут простаивать от полугода до трех лет. Но случались и жаркие времена — до ковида уходили объекты и по $5000, и по $10 тысяч. Кто снимал? Люди, которые могут себе позволить летать чартерными рейсами, чтобы тусануть в какой-нибудь стране. В моей практике было такое, что люди приезжали на две недели и готовы были 15 тысяч заплатить. Снимали также учредители крупных компаний, юрлица. На сегодняшний день аренда элитных объектов стоит колом. Удачно завершаются только единичные случаи.

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