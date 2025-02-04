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Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран

  • 4.02.2025, 23:55
Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран
Дональд Трамп

Стратегия призвана снизить доходы Ирана от экспорта нефти.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран, передает пресс-пул Белого дома.

«Надеюсь, нам не придется использовать его слишком часто, я не рад этому», — заявил при подписании американский президент.

Ранее о том, что Трамп планирует подписать такой указ сегодня, сообщал Reuters. Американский чиновник рассказал агентству, что директива предписывает министру финансов США оказать «максимальное экономическое давление» на Иран, включая санкции и механизмы принуждения в отношении тех, кто нарушает действующие ограничения. По словам собеседника Reuters, в рамках усилий по оказанию максимального давления администрация Трампа проведет кампанию, «направленную на то, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю».

По оценкам Управления энергетической информации США, в 2023 году экспорт нефти принес Ирану $53 млрд в 2023 году и $54 млрд годом ранее, передает Reuters. По данным ОПЕК, объем добычи нефти в Иране в 2024 году был самым высоким с 2018 года.

Трамп применял стратегию «максимального давления» на Иран во время своего первого президентского срока, рассчитывая, что республика прекратит финансировать и готовить группы, которые США считают террористическими, и начнет исправлять ситуацию в области прав человека, писала The Wall Street Journal.

Кроме того, Вашингтон пытается препятствовать разработке ядерного оружия Тегераном. В 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки с Исламской Республикой: соглашение между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций.

В декабре 2024 года Британия, Германия и Франция заявили в Совбезе ООН, что при необходимости, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, готовы инициировать так называемый механизм snapback («быстрое восстановление»), который вновь наложит на исламскую республику международные санкции. В Иране на это заявили, что при таком сценарии выйдут из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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